L’AQUILA – Incidente, questo pomeriggio intorno alle 17, sulla strada statale 17 all’Aquila, davanti all’Hotel e bar-ristorante My Suite, ex Hotel Amiternum.

Per cause ancora in corso di accertamento due mezzi, un’auto e un furgone 9 posti si sarebbero scontrati proprio in prossimità dell’ingresso del distributore di benzina.

Sul posto un’ambulanza del 118 e la polizia municipale per ricostruire le dinamiche e regolare il traffico che risulta rallentato.