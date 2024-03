L’AQUILA: INCIDENTE SULLA STATALE 17, UN FERITO

L’AQUILA – Incidente nel primo pomeriggio all’Aquila, lungo la strada statale 17.

Per cause ancora in corso di accertamento due auto, una Bmw e una Mercedes, si sono scontrate poco più avanti dell’ingresso del casello L’Aquila ovest, dove sono presenti diverse attività commerciali.

Non si esclude che all’origine dell’incidente possa esserci una mancata precedenza.

Un ferito è stato trasportato in ospedale con l’ambulanza del 118.

Sul posto le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto e regolare il traffico, attualmente bloccato.