Sulla strada statale 80 “Del Gran Sasso d’Italia” il traffico è provvisoriamente bloccato in prossimità del km 9, in territorio comunale de L’Aquila, a causa di un incidente.

Per cause in corso di accertamento, due veicoli sono entrati in collisione all’interno di una rotatoria.

Sul posto è presente il personale di Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.