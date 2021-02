L’AQUILA – Incidente questo pomeriggio all’Aquila, sulla statale 80, all’altezza della rotatoria della caserma Pasquali.

Per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbero scontrate una Fiat Panda e un camion.

Sul posto i carabinieri per ricostruire le dinamiche e regolare il traffico, particolarmente rallentato lungo viale Corrado IV.

(In aggiornamento)

