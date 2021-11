L’AQUILA – Incidente nel primo pomeriggio sulla superstrada per Bazzano, all’Aquila.

Per cause ancora in corso di accertamento si sarebbe schiantata contro il guardrail ribaltandosi. Ferite le persone a bordo, almeno 3 secondo le prime informazioni.

Sul posto i soccorritori del 118, polizia municipale e vigili del fuoco.