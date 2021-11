L’AQUILA, INCIDENTE SUPERSTRADA BAZZANO: IL CORDOGLIO DEL SINDACO BIONDI

L’AQUILA – Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha espresso il profondo cordoglio della Municipalità e suo personale, “per la tragedia avvenuta ieri pomeriggio sulla superstrada di Bazzano. Tragedia che ha portato via Stella Luciani all’affetto della sua famiglia, cui porgo le più sentite condoglianze, delle sue amiche, dei suoi amici. Colgo l’occasione per rinnovare la vicinanza al collega sindaco di Montereale, Massimiliano Giorgi, per il lutto che ha colpito la sua comunità. Un lutto che investe tutti noi”, ha concluso il sindaco Biondi.