L’AQUILA, INCIDENTE TRA DUE AUTO ALL’INCROCIO DELLA MAUSONIA: TRAFFICO RALLENTATO

L’AQUILA – Incidente nel tardo pomeriggio all’Aquila sulla strada di innesto alla Mausonia, nei pressi dell’incrocio per la galleria che conduce alla zona industriale di Pile.

Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate in prossimità dello svincolo e secondo le prime informazioni, il conducente di un fuoristrada sarebbe rimasto lievemente ferito nell’impatto.

Sul posto stanno arrivando i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine per accertare le dinamiche e regolare il traffico, al momento rallentato.