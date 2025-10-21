L’AQUILA: INCIVILI COLPISCONO ANCORA, DISCARICA ABUSIVA LUNGO VIA CAPITIGNANO

L’AQUILA – “Una discarica a cielo aperto, ad opera dei soliti incivili, in una strada di campagna in in città, quanto più preziosa per chi ama camminare e fare sport”.

La denuncia arriva da un lettore di Abruzzoweb, con tanto di foto del cumulo di materiale edile lungo via Capitignano, è una stradina non asfaltata all’Aquila ovest, non lontano dall’ospedale, sulla statale 80 prima del centro commerciale Amiternum.

“Prima di criticare e pretendere l’intervento degli organi preposti, ritengo che una giusta e sana educazione e rispetto da parte di tutti non guasterebbe”, aggiunge il lettore.