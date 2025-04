L’AQUILA: INCLUSIONE E SPORT, ASD L’ÉTOILE APRE I CORSI DI RITMICA PER BAMBINE CON SINDROME DI DOWN

L’AQUILA – L’ASD Ritmica L’Étoile dell’Aquila apre ufficialmente i corsi di ginnastica ritmica dedicati a bambine con Sindrome di Down, diventando la prima realtà sul territorio aquilano a proporre un progetto sportivo continuativo orientato all’inclusione.

L’iniziativa – si legge in un comunicato – intitolata “Special Rhythm”, nasce per offrire a ogni bambina un luogo accogliente in cui vivere lo sport come occasione di crescita, espressione e benessere.

“Crediamo fermamente che lo sport abbia il potere di unire e far sentire tutti parte di una comunità”, afferma Ornella Cerroni, presidente e direttrice dell’associazione.

IL COMUNICATO COMPLETO

“La ginnastica ritmica, con la sua eleganza e armonia, è una forma di espressione bellissima e accessibile a tutte”, aggiunge. Il progetto prevede percorsi personalizzati che puntano allo sviluppo fisico, cognitivo e relazionale delle bambine, valorizzando le capacità individuali. Le lezioni si svolgono nella nuova struttura in via Saragat, nella zona industriale di Pile, interamente dedicata all’iniziativa. Gli allenamenti includono esercizi a corpo libero e con attrezzi – come palla e cerchio – accompagnati da musica e guidati da istruttrici qualificate.

Ogni esercizio viene adattato in base alle abilità della bambina, promuovendo equilibrio, coordinazione, flessibilità, memoria, autostima e socialità. Lo staff tecnico è composto da professioniste di grande esperienza: Erika Bromo, ex ginnasta di Serie A e oggi tecnica regionale, insieme a Claudia Basile e Iris Habazaj, istruttrici societarie.

Un team attento, formato per garantire un ambiente sicuro, stimolante e inclusivo, dove ogni traguardo – anche il più piccolo – viene celebrato. Elemento centrale del progetto è il coinvolgimento delle famiglie, che partecipano attivamente al percorso educativo e sportivo delle bambine.

“Abbiamo trovato grande fiducia e collaborazione nei genitori – spiega Cerroni -. Il loro supporto è fondamentale per creare un ambiente condiviso e positivo”.

Determinante per la realizzazione dell’iniziativa è stato il contributo del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo, che ha creduto nel valore sociale del progetto e ne ha sostenuto l’avvio attraverso specifiche linee guida sull’inclusione. Un ruolo prezioso è stato svolto anche dal distaccamento Terzo Settore dell’Aquila, con Katia Santucci e Rita Mattei, che ha orientato l’associazione nel percorso per accedere ai fondi destinati al Bene Comune.

Tra gli obiettivi futuri di ASD L’Étoile c’è la formazione di una squadra Special Olympics, composta da ginnaste del territorio, per partecipare a competizioni ufficiali e promuovere una cultura sportiva realmente inclusiva.

ASD Ritmica L’Étoile è una realtà in crescita, punto di riferimento per la ginnastica ritmica aquilana. La società vanta atlete di livello Gold e Silver nei campionati della Federazione Ginnastica d’Italia, una sezione pre-agonistica attiva e corsi di avviamento.

L’approccio tecnico e umano dello staff fa di L’Étoile non solo una scuola di sport, ma anche una vera palestra di vita.

Per informazioni:

tel. 393 9895396

Email:

comunicazioneletoileaq@gmail.com