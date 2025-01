L’AQUILA INCONTRA: LA MUSICOTERAPIA E “CUORCONTENTO”, EVENTO AL TECNOPOLO

L’AQUILA – “La musicoterapia non è una pratica magica ma: ‘è l’uso professionale della musica e dei suoi elementi come intervento in ambienti medici, educativi e sociali con individui, gruppi, famiglie o comunità che cercano di ottimizzare la loro qualità di vita e migliorare la salute e il benessere fisico, sociale, comunicativo, emotivo, intellettuale e spirituale. Ricerca, pratica, educazione e formazione clinica in musicoterapia sono basati su standard professionali in relazione ai contesti culturali, sociali e politici’ (13^ congresso mondiale della Federazione mondiale della musicoterapia)”.

L’Aquila Incontra, in una nota, annuncia che venerdì prossimo, 24 gennaio, alle 18, si terrà il prossimo incontro nella sala One Group del Tecnopolo all’Aquila.

Protagonista “la musicoterapia”, con la professoressa Margherita Di Rocco, che “ci fornirà una nuova chiave per superare alcune difficoltà della nostra psiche. Attraverso il racconto di una storia vera, capiremo come la musica (e il suo uso terapeutico) sia salvifica, risolutiva”.

Nel corso dell’evento sarà presentato il suo libro, “CuorContento”, Tau editrice, “una storia vera di una persona, affetta da Disturbo Ossessivo

Compulsivo, e della musica che riuscirà a donarle una vita migliore”.