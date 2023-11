L’AQUILA: INCONTRO CON IL POETA E FILOSOFO MARCO GUZZI PER PARLARE DI “LETTERATURA E RIVOLUZIONE”

L’AQUILA – Venerdì 1° dicembre alle ore 18, all’Aquila, all’auditorium dell’Ance (Via Alcide De Gasperi n.60), spazio ad un incontro con il celebre poeta, filosofo e conduttore radiofonico Marco Guzzi, fondatore della Associazione “Darsi pace”. Il titolo dell’incontro è “Letteratura e rivoluzione. La scrittura della nuova umanità”. L’ingresso è libero. Guzzi dialogherà con lo scrittore aquilano Enrico Macioci.

A moderare l’incontro sarà Andrea Bellaroto.

Al centro del dialogo, il ruolo della cultura nella società moderna, in particolare in quella italiana che negli ultimi anni è diventata sempre più omologata e che dà sempre meno voce alle istanze della maggioranza della popolazione.

“Nel vortice di una crisi che possiamo a buon diritto definire antropologica, come si delinea la cultura dominante? Sa fornire spiegazioni adeguate? Sa illustrare al popolo i motivi profondi delle sofferenze globali e individuali? Sa parlare alla mente, ma anche al cuore, di una massa di persone confuse, smarrite, depresse? E se non riesce a fare tutto ciò, e cioè ad essere cultura nel senso più pieno della parola, perché ciò accade? Quando, e perché, la cultura ha smesso di essere interrogazione e ha viceversa optato per l’omologazione?”, si chiede Macioci.