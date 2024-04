L’AQUILA: INCONTRO TRA SOTTOSEGRETARIO SAVINO E SINDACO BIONDI, “IMPORTANTE DIALOGO CON GOVERNO”

L’AQUILA – “L’incontro di oggi con il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha rappresentato un importante occasione di scambio di idee e cooperazione. Abbiamo analizzato insieme il contesto normativo attuale con l’intenzione di ottimizzare i benefici per la comunità e promuovere interventi che favoriscano una sempre più veloce ripresa del territorio. Credo fermamente nel ruolo vitale degli enti locali. I sindaci svolgono una funzione imprescindibile, agendo direttamente a beneficio dei cittadini e costituendo un punto di riferimento indispensabile per le nostre comunità”.

Così il sottosegretario di Stato all’Economia e alle Finanze, Sandra Savino che questa mattina è stata ricevuta dal sindaco Biondi presso la sede del Comune dell’Aquila.

“Questo momento di confronto fa parte di una serie di visite istituzionali volute dal sottosegretario Savino, che ha la delega alla finanza degli enti locali, per rafforzare il dialogo tra il Governo e le amministrazioni locali”, si legge in una nota.

Durante questa occasione, il sottosegretario Savino e il sindaco Biondi hanno discusso temi cruciali per l’area aquilana, quali la ricostruzione post-terremoto del 2009, la gestione finanziaria degli enti locali e delle normative introdotte con il nuovo Decreto Superbonus. L’obiettivo è quello di trovare soluzioni efficaci e definire strategie congiunte per una rapida realizzazione degli interventi.

“Ringrazio il sottosegretario Savino per l’importante occasione di confronto diretto su temi di vitale importanza per la rinascita del nostro territorio. Per noi sindaci, la vicinanza di un ministero come quello dell’Economia e delle Finanze, quindi dello Stato, è determinante per lavorare con la giusta serenità e rappresentare grazie a un dialogo costante le esigenze degli enti locali e delle imprese coinvolti nel processo di ricostruzione post-sisma. Il supporto fattivo del governo e della struttura politica e tecnica del dicastero consente respiro alle azioni intraprese e da intraprendere a beneficio della nostra comunità e a quelle dell’intera Nazione”, scrive il sindaco Biondi.