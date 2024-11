L’AQUILA: INCURSIONE DEI VANDALI AL PARCO GIOCHI DI VALLE PRETARA. I RESIDENTI, “QUI CIRCOLA DROGA”

L’AQUILA – Nemmeno il quartiere aquilano di Valle Pretara sfugge al teppismo e al degrado e questo sollecita la protesta di alcuni residenti. Nei giorni scorsi, infatti, dei vandali hanno preso di mira il Parco giochi di Valle Pretara, in piazza Piazza degli Appennini, dove è stata danneggiata la targa posizionata per ricordare il compianto parroco di quel quartiere per ben 47 anni, don Luca Nardis, cui l’area è intitolata, ma sono stati presi di mira anche dei cestini come pure delle scalinate di legno che costeggiano l’area ludica.

Non basta: i residenti segnalano la presenza di persone dedite alla spaccio che in determinate ore infestano la zona e questo, a loro dire, è un fenomeno che sarebbe da stroncare subito. A margine di questo, tra i problemi da affrontare in concreto, la ricostruzione delle case popolari Ater che sono al palo fin dal post sisma del 2009.