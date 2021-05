L’AQUILA, INGEGNERE PERDE LA VITA A 50 ANNI: OGGI L’ULTIMO SALUTO A ROBERTA DI MENNA

L’AQUILA – Si è spenta due giorni prima di compiere 51 anni Roberta Di Menna, ingegnere, morta mercoledì scorso dopo una lunga malattia.

“Era il nostro migliore ingegnere. Per l’agenzia è una grande perdita. Era un nostro punto di riferimento, una persona forte e determinata. Si occupava soprattutto di valutazioni di impatto ambientale, di importanti processi autorizzativi e di sanzioni per abusi riguardo agli smaltimenti. Ne sentiremo la mancanza”, dice Maurizio Dionisio, direttore generale dell’Arta (Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente) al Centro.

Menna, molto stimata e conosciuta, come dimostrano i tanti messaggi di cordoglio, lascia il marito Luca Sollecchia, e alla figlia Paola.

I funerali si terranno oggi, in quello che sarebbe stato il giorno del suo 51esimo compleanno, alle 15.30, nella chiesa di San Silvestro. Nel rispetto della normativa anti-Covid sarà possibile una partecipazione ridotta alla liturgia.