L’AQUILA – “Va benissimo un hamburger al Mc Donald, nulla in contrario, ma c’è anche chi dopo una giornata di lavoro si vorrebbe risparmiare mezz’ora di fila”.

Cittadini inviperiti protestano con una dura denuncia a questo giornale, in riferimento a ciò che accade spesso, in particolare intorno alle 20, alla rotonda di viale Corrado IV, all’altezza di via Piccinini.

“Un ingorgo – lamentano i cittadini – che si crea puntualmente, nonostante le corsie a veloce percorrenza, realizzate da qualche anno, e questo perché la fila che arriva a intasare la rotonda di via Piccinini comincia, come abbiamo potuto constatare, lungo la terza corsia a senso unico, realizzata a servizio delle attività commerciali di via Corrado IV, in particolare a causa dei tanti avventori del Mc Donald, che offre anche il servizio di pronta consegna senza scendere dall’automobile”.

I cittadini auspicano dunque una diversa modalità di circolazione ed interventi infrastrutturali sul sistema del traffico. “Occorre trovare una soluzione: l’ingresso ovest della città non può trasformarsi nelle ore di punta in un calvario, a causa di un imbuto che forse doveva essere previsto sin da quando è stata progettata e realizzata il nuovo viale Corrado IV, proprio per renderlo più scorrevole e veloce”.