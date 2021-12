L’AQUILA INIZIA DOMANI LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA “CARTOONS ON THE BAY2

L’AQUILA – Si alzerà domani, venerdì 3 dicembre, il sipario sulla rassegna Cartoons on the bay, Festival internazionale dedicato all’animazione televisiva, cinematografica e cross-mediale, promosso dalla Rai e organizzato da RaiCom.

Ad inaugurare l’evento, alle 18 presso il multisala Movieplex, sarà il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi che insieme al direttore artistico Roberto Genovesi illustrerà i contenuti dell’iniziativa. Seguirà la proiezione del film per ragazzi “Trash”.

Le altre pellicole in cartellone sono Wolfwalkers, sabato 4 dicembre alle 16; Ladri di Natale, domenica 5 dicembre alle 16 (anteprima nazionale); Tom&Jerry, lunedì 6 dicembre alle 18; Yaka e Lennie: the walking liberty, martedì 7 dicembre alle 18.

Gran finale mercoledì 8 dicembre alle 16 con l’anteprima mondiale del film La buona strega di Natale: un appuntamento che porterà in città attori e star del cinema internazionale come William Baldwin, Tom Arnold e Cristina Moglia che saluteranno il pubblico in sala.

Tutti le proiezioni si svolgeranno presso il Movieplex con ingresso gratuito sino ad esaurimento posti. Per assistere sarà richiesto il green pass.