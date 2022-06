L’AQUILA: INIZIANO GIOVEDI’ CELEBRAZIONI IN ONORE DEL PATRONO SAN MASSIMO D’AVEIA

L’AQUILA – Inizia giovedì 9 giugno il lungo fine settimana di preghiera e di festa che Il Capitolo Metropolitano Aquilano, promotore dei festeggiamenti in onore di San Massimo d’Aveia, patrono principale della Città e dell’Arcidiocesi aquilana nonché titolare della Chiesa Metropolitana, ha organizzato per pregare e onorare, nella ricorrenza del 2022, il santo diacono martirizzato in giovane età nel corso delle sanguinose persecuzioni che nel III secolo hanno interessato i cristiani del territorio aquilano.

Infatti, con la celebrazione della S. Messa Solenne, prefestiva della Solennità, alle ore 18,00 del 9 giugno il parroco della Cattedrale di San Massimo, Can. Renzo D’Ascenzo, aprirà la due giorni di preghiera e di lode nella chiesa di S. Maria del Suffragio in Piazza Duomo, presso cui è custodita la statua del santo in attesa della futura allocazione nella chiesa cattedrale a lui intitolata

Alla Messa di apertura seguirà, alle ore 19,00, sempre nella cornice barocca della Chiesa del Suffragio, una prima serata di festeggiamenti con la V edizione della Rassegna Corale di San Massimo organizzata dal Coro Diocesano Giovanile San Massimo diretto dal M° Davide Castellano con la partecipazione dello stesso coro, che in questi giorni festeggia il decennale della sua costituzione, del Coro della Portella diretto dal M° Enzo Vivio e dell’Assolo Choir diretto dal M° Rita Alloggia.

Venerdì 10 giugno, giorno di festa solenne e civile per L’Aquila, per tutta la giornata sarà possibile visitare San Massimo per affidargli, in questo tempo dominato dal triste scenario di una guerra tanto vicina e tanto distruttiva, ogni intenzione personale e le intenzioni per la nostra Città e la nostra Arcidiocesi.

Alle ore 11,00 avrà luogo la Santa Messa Capitolare, presieduta dal Can. Sergio Maggioni Arcidiacono del Capitolo Metropolitano, concelebrata dai Rev.di Canonici del collegio, e alle ore 18,00 sarà celebrata la S. Messa Stazionale, presieduta dall’Arcivescovo Cardinale Giuseppe Petrocchi, con i presbiteri dell’arcidiocesi e l’animazione del coro diocesano giovanile intitolato proprio a San Massimo.

Al termine del Pontificale, a ben tre anni dall’ultima volta avvenuta il 10 giugno 2019, la statua del santo patrono, insieme alla sua preziosa reliquia, sarà portata di nuovo in processione per le vie del centro cittadino, con la scorta degli Scout AGESCI e FSE della diocesi, l’accompagnamento della Banda Città di Paganica e il concorso devoto dei fedeli aquilani. Durante il cammino, come in tutti gli anni del post terremoto, il percorso processionale sosterà per un tempo breve, ma densamente significativo, davanti la chiesa cattedrale.

I festeggiamenti, in onore di San Massimo, proseguiranno alle ore 19,00 di sabato 11 giugno con il concerto d’organo “L’alba del nuovo giorno”, tenuto dal M° Claudio Di Massimantonio, direttore del Conservatorio “Alfredo Casella” di L’Aquila e poi per tutta la giornata di domenica 12 giugno con la tradizionale Fiera di San Massimo, organizzata dalla FIVA Confcommercio di L’Aquila, nel Circuito del Castello.