L’AQUILA: INIZIATA A PETTINO LA RIMOZIONE ROTAIE METROPOLITANA DI SUPERFICIE

L’AQUILA – È iniziata questa mattina la rimozione dei binari della metro di superficie, nel tratto che da via Manzoni conduce su via della Comunità Europea, nel quartiere di Pettino. Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alle Opere pubbliche, Vito Colonna, hanno effettuato un sopralluogo per verificare l’andamento dei lavori che nelle scorse settimane hanno comportato l’eliminazione delle pensiline, delle fermate rialzate e dei pali situati lungo i bordi stradali.

Complessivamente la demolizione delle infrastrutture avrà un costo di 700 mila euro, completamente finanziata con fondi del bilancio comunale, e interesserà 3,2 chilometri di strade, con le operazioni che riguarderanno anche via Amiternum.

“È un giorno importante. Entra nel vivo un intervento per lo smantellamento di un’opera che rappresentava un elemento di pericolo per automobili e, soprattutto, mezzi a due ruote. Abbiamo investito risorse ingenti su un’arteria stradale strategica non solo per l’area in cui è localizzata ma anche per l’intera viabilità circostante, in cui insistono funzioni fondamentali come scuole e l’ospedale regionale” hanno dichiarato il sindaco Biondi e l’assessore Colonna.