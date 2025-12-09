L’AQUILA: INIZIATI LAVORI RIMOZIONE BINARI METRO SUPERFICIE SU VIA PICCININI E VIA MANZONI A PETTINO

IL’AQUILA – Il Comune dell’Aquila comunica che da oggi, martedì 9 dicembre, sono ufficialmente iniziati i lavori di rimozione dei binari della metropolitana di superficie su via Piccinini e via Manzoni, nei quartieri di Pettino e Santa Barbara.

“L’intervento dà concreta attuazione a quanto già annunciato lo scorso 9 ottobre, data in cui l’Amministrazione aveva reso nota l’aggiudicazione dei lavori – per un importo di 400mila euro – nell’ambito del programma di dismissione dell’infrastruttura, ormai non più operativa”, si legge in una nota.

Le attività avviate oggi seguono quelle già completate su via Amiternum, via della Comunità Europea e via Da Vinci.

Durante le lavorazioni potranno verificarsi modifiche temporanee alla viabilità, che saranno adeguatamente segnalate in loco e comunicate attraverso i canali istituzionali del Comune.

“Con l’avvio del cantiere proseguiamo il percorso volto a migliorare la funzionalità della rete stradale, eliminando manufatti non utilizzati. Questo intervento rafforza il nostro impegno per la sicurezza stradale, rimuovendo elementi che rappresentano un potenziale pericolo per la circolazione di veicoli e pedoni”, dichiarano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alle Opere pubbliche, Vito Colonna.

“Restiamo impegnati anche sulla rimozione della tratta che conduce all’ospedale San Salvatore, su via Lorenzo Natali, per la quale è in corso un confronto con la Asl, proprietaria dell’area”.

“L’Amministrazione ringrazia i cittadini per la collaborazione e invita alla massima prudenza nelle aree interessate dal cantiere”, conclude la nota.