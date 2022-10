L’AQUILA, INQUILINI ABUSIVI A CANSATESSA: TRA MINACCE DI MORTE E DENUNCE, ALTRO SFRATTO FALLITO

L’AQUILA – Ancora un tentativo di sfratto, l’ottavo, accompagnato da minacce di morte, e concluso in un nulla di fatto.

Nessun passo avanti per la vicenda degli inquilini abusivi che lo scorso aprile hanno occupato una casa nella frazione aquilana di Cansatessa e anzi, la situazione, come raccontato ad AbruzzoWeb, è addirittura peggiorata, visto che la famiglia continua a ribellarsi con violenza ad ogni nuova azione.

L’ultima nei giorni scorsi, quando un ufficiale giudiziario sarebbe stato minacciato di morte. A pochi passi da lui le forze dell’ordine. E a breve dovrebbero scattare anche le denunce.

La famiglia, composta da moglie, marito e 4 figli, è arrivata dalla Campania nei mesi scorsi, prendendo in affitto la casa senza mai pagare già dal mese successivo. Al momento non è stato possibile per i proprietari accertare quali siano le ragioni della loro permanenza in città, considerando che l’uomo, con un passato burrascoso alle spalle, sarebbe anche percettore di reddito di cittadinanza.

“Viste le circostanze, saremo costretti a sporgere denuncia e a muoverci ancora in tutti i modi possibili per venire a capo di questa assurda situazione – spiegano i proprietari – Nei prossimi giorni contatteremo anche Fuori dal Coro (programma in onda su Rete4 condotto dal giornalista Mario Giordano, ndr), purtroppo nessuno sembra essere in grado di prendere provvedimenti”.