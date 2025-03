“L’AQUILA INSIEME PER LO SPORT”: AL VIA GLI EVENTI CON IL COMITATO PROMOTORE

L’AQUILA -Prosegue anche quest’anno la progettualità incentrata sulle iniziative sportive che verranno realizzate in città e nel suo comprensorio, promosse dall’Assessorato allo Sport del Comune dell’Aquila. L’Aquila insieme per lo Sport 2025 sarà la denominazione che prevederà un calendario ampio ed eterogeneo con iniziative che avranno un risvolto importante anche sotto il profilo sociale.

Si è costituito dunque il Comitato organizzatore che avrà il compito di raccogliere, esaminare e promuovere eventi di carattere sportivo che animeranno piazze e scorci della città con il coinvolgimento diffuso delle varie strutture presenti.

Per tutti coloro che intendessero presentare la domanda di partecipazione, è possibile consultare l’Albo Pretorio sul portale del Comune dell’Aquila. Le proposte devono pervenire entro e non oltre il 31 marzo 2025 a mezzo mail al seguente indirizzo: aqinsiemeperlosport@libero.it. Si precisa che il Comitato si riserva la possibilità di valutare singolarmente e accogliere, salvo disponibilità, eventuali domande presentate oltre i termini indicati e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

Soddisfatto l’Assessore allo Sport Vito Colonna – “Un ulteriore sforzo è stato compiuto dall’amministrazione comunale, anche per quest’anno sarà offerta la possibilità a molte realtà del territorio di poter realizzare eventi sportivi con un coinvolgimento significativo di numerosi appassionati. Ringrazio naturalmente il Sindaco Biondi per aver condiviso anche per il 2025 un insieme di iniziative all’insegna dello sport”- ha concluso l’Assessore Colonna.

