L’AQUILA: INSTALLATA RICARICA FAST PER VEICOLI ELETTRICI NELLA SEDE DI CONFINDUSTRIA

L’AQUILA – Confindustria L’Aquila si allea con Enel X Way, la società del gruppo Enel dedicata alla mobilità sostenibile.

E’ stata inaugurata ieri pomeriggio, nell’area antistante la sede di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, nel nucleo industriale di Pile, all’Aquila, un’infrastruttura di ricarica veloce per auto elettriche.

La colonnina sarà a disposizione dei cittadini, che potranno ricaricare i veicoli elettrici negli orari di apertura degli uffici di Confindustria.

All’inaugurazione hanno preso parte l’assessore alla Mobilità del Comune dell’Aquila Paola Giuliani, il presidente di Confindustria L’Aquila, Riccardo Podda, il vicepresidente Pasquale Angelini e il Key Account Manager Area Centro di Enel X Way, Giulia Casciani.

La Waypump trio da 75 kW, una infrastruttura fast che consente la ricarica contemporanea di due veicoli, sarà aperta all’utilizzo di tutti i cittadini.

L’impianto è dotato di connettori in DC fino a 50 kW e un connettore in AC con potenza fino a 22 kW che consentono il rifornimento per un numero molto ampio di veicoli Full-Electric (BEV) e Plug-in.

“Siamo molto contenti dell’iniziativa di Confindustria, che ha aperto anche al pubblico la possibilità di utilizzo della colonnina di ricarica”, ha dichiarato l’assessore Giuliani, “L’Aquila sta diventando una città sempre più smart, con una serie di colonnine installate nei punti strategici. Quello della mobilità sostenibile è uno dei temi fondamentali su cui sta lavorando l’amministrazione, anche in sinergia con altri enti”.

“Un’infrastruttura di ricarica di ultima generazione”, ha spiegato Angelini, “di grande potenza che va nell’ottica della sostenibilità. Non è un caso se Confindustria L’Aquila, lo scorso anno, ha siglato un protocollo d’intesa sulla sostenibilità con il Parco Gran Sasso e Monti della Laga. Grazie all’iniziativa di Confindustria anche soggetti terzi rispetto all’associazione e alle aziende che insistono nel nucleo industriale, potranno accedere all’interno delle nostre aree e ricaricare il proprio mezzo elettrico”.

La nuova infrastruttura si inserisce nel piano di sviluppo che Enel X Way ha avviato in Abruzzo dove sono già state installate 226 infrastrutture (per un totale di 431 punti di ricarica): di queste 12 sono ad alta potenza HPC (>100kW) .