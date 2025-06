L’AQUILA: INTENSIFICATA LA COLLABORAZIONE TRA UFFICI PER PROGETTI PNC E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

L’AQUILA- Si consolida la sinergia tra il Comune dell’Aquila e gli Uffici speciali per la ricostruzione dell’Aquila (USRA) e del Cratere (USRC).

La Giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione con le due strutture, finalizzato all’ottimizzazione dei processi di ricostruzione pubblica e alla realizzazione di interventi strategici o finanziati nell’ambito del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR di competenza dell’amministrazione comunale.

In base all’intesa, USRA e USRC metteranno a disposizione personale tecnico al quale sarà affidato l’incarico di Responsabile unico del procedimento (RUP). Inoltre, previa valutazione caso per caso e previo accordo tra le parti, gli Uffici speciali potranno assumere anche il ruolo di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi.

“Con questa operazione – spiega il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – il Comune potrà avvalersi di professionalità altamente qualificate, da anni impegnate nella rinascita del nostro territorio, rafforzando così la capacità attuativa dell’Ente sia per quanto riguarda la ricostruzione pubblica sia per la realizzazione delle opere previste nel PNC. Desidero ringraziare i titolari degli Uffici speciali, Salvatore Provenzano e Raffaello Fico, per la disponibilità e per una collaborazione solida e proficua che, nel tempo, si è radicata a beneficio dell’intera comunità”.