L’AQUILA, INTERNAZIONALI D’ITALIA OPEN: MODIFICHE ALLA VIABILITA’

L’AQUILA – In occasione dello svolgimento della gara di pattinaggio a rotelle “Internazionali d’Italia Open”, organizzata dal Centro polisportivo giovanile aquilano in memoria di Romano Maria Cacciani e di Angelo Onorato, che si svolgerà all’Aquila domenica prossima, 23 maggio, dalle 7 alle 15 sarà interdetta al traffico veicolare e pedonale una vasta area comprendente viale Corrado IV, via Vicentini e viale della Croce Rossa, nel tratto compreso tra via San Sisto e via del Beato Cesidio.

Ecco le modifiche più rilevanti alla circolazione:

i veicoli in transito su viale della Croce Rossa, in direzione piazza d’Armi saranno deviati su via San Sisto, per proseguire su via del Beato Cesidio/via Paolucci/via Amiternum;

i veicoli in transito su via XX Settembre in uscita dal centro saranno deviati su via Filomusi Guelfi, per proseguire su via Pile/via Farroni/via del Mulino di Pile;

i veicoli in transito su via viale XXV Aprile in direzione via XX Settembre saranno deviati su via Rocco Carabba;

via Ugo Piccinini sarà chiusa al transito, con eccezione per i residenti.

via Beato Cesidio sarà chiusa al transito, con eccezione per i residenti che potranno accedere da via Caduti di Via Fani;

in via Roma sarà invertito il senso di marcia e sarà dunque accessibile fino alle ore 10:30 solo per i residenti da viale della Croce Rossa.

In generale, si consigliano i seguenti percorsi alternativi di collegamento tra la zona est e la zona ovest del centro abitato della Città dell’Aquila.

A nord: rotatoria di Gignano – via Savini – via Silone – via Federici – via Volta – via Colagrande – via Marconi – via Confalonieri – via Antica Arischia – via Madonna di Pettino/via Manzoni – S.S. 80.

A sud: S.S. 17 Est – Ponte Rasarolo – via L’Aquila-Pianola – via Mausonia – via Tancredi da Pentima – via Pile – via Farroni – SS 17

Per ulteriori dettagli consultare l’ordinanza della Polizia municipale in allegato.