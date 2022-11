L’AQUILA: INTERRUZIONI CORRENTE ELETTRICA PETTINO-SANTA BARBARA, CONTINUI DISAGI, CHIUDE ANCHE ASILO

L’AQUILA – Stanno provocando malumori e più di qualche problema ad attività lavorative, scuole e case le interruzioni di corrente elettrica all’Aquila, in zona Pettino-Santa Barbara.

Questa mattina, proprio a causa di una interruzione di corrente elettrica, un asilo nido della zona – il cui personale, da quanto appreso, sarebbe venuto a conoscenza dell’interruzione soltanto venerdì scorso leggendo casualmente un avviso su un palo della luce – è stato costretto a chiudere perché impossibilitato a garantire il servizio, con conseguente necessità di riprendere i bimbi e nonostante il tentativo di tenere la struttura aperta con la speranza che l’interruzione non durasse molto.

“C’è un oggettivo problema di comunicazione e di tempistiche sul preavviso – lamenta uno dei genitori ad AbruzzoWeb – da parte di chi ha l’obbligo di comunicare alla cittadinanza queste interruzioni. Non si possono mettere in difficoltà i cittadini e chi lavora nei servizi come un asilo nido e nelle attività non solo commerciali, penso ad esempio a quei locali che hanno organizzato delle feste di laurea e che hanno saputo per puro caso delle interruzioni di corrente elettrica proprio nelle ore in cui avrebbero dovuto lavorare su prenotazione”.

“Basterebbe comunicare in maniera più efficace e con un giusto anticipo per evitare tanti problemi a cittadini e lavoratori”, conclude.