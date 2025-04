L’AQUILA: INTERVENTI URGENTI RIPARAZIONE RETE IDRICA, CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA BUCCIO DA RANALLO

L’AQUILA – Il Comando di Polizia municipale rende noto che, a causa di lavori urgenti di riparazione della rete idrica da parte della società Gran Sasso Acqua, si rende necessaria la chiusura temporanea di via Buccio da Ranallo, nel tratto compreso tra l’intersezione con via delle Carceri e quella con via Sallustio, dalle ore 20.30 di domani, giovedì 24 aprile, alle ore 6.00 di venerdì 25 aprile, con contestuale inversione del senso di marcia veicolare su via Angioina, gestito da movieri, ai fini di garantire l’accesso all’area.

