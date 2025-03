L’AQUILA: INTERVENTO SALVAVITA AL CUORE TRASMESSO IN DIRETTA AL CONGRESSO REGIONALE A PESCARA

L’AQUILA – Un intervento salvavita di angioplastica coronarica, eseguito all’ospedaled dell’Aquila nei giorni scorsi, è stato trasmesso in diretta live a Pescara, davanti a una platea di oltre 200 specialisti ed esperti, nel corso del congresso regionale di cardiologia interventistica, dal titolo: ‘The real world II, the way to the future’, che si è svolto all’auditorium Petruzzi del centro adriatico.

L’operazione, compiuta giovedì scorso dall’équipe di cardiologia dell’ospedale aquilano, diretta dal dott. Livio Giuliani, è andata a buon fine tanto che il paziente, un 78enne dell’aquilano, è stato già dimesso dall’ospedale. L’intervento, alla luce della sua complessità, ha ricevuto l’apprezzamento, tra gli altri, del presidente nazionale del Gise (società italiana cardiologia interventistica), Francesco Saia, oltreché di diversi specialisti, abruzzesi e non, presenti all’affollato convegno, a cui ha preso parte anche l’assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. Durante l’intervento il dott. Giuliani ha avuto modo di interloquire anche con specialisti e colleghi presenti nella location congressuale di Pescara per spiegare alcuni passaggi tecnici: l’iniziativa aveva infatti anche finalità didattiche.

Per il reparto di cardiologia del San Salvatore, designato a compiere l’intervento dalla stessa società che ha organizzato il convegno, si è trattato di una lusinghiera vetrina che ha consentito di mostrare le potenzialità di un’unità operativa che, in virtù della professionalità di tutto lo staff e dell’appoggio della direzione aziendale, guidata dal manager Ferdinando Romano, negli ultimi anni è cresciuta notevolmente fino a toccare punte di assistenza ancora più elevate, anche grazie alle tecnologie utilizzate.