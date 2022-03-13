L’AQUILA, INTERVISTA AL SENATORE ALBERTO BAGNAI 13 Marzo 2022 17:09 L'Aquila: Politica L’AQUILA – Il senatore leghista Alberto Bagnai all’Aquila, intervista in diretta. Commenti da Facebook RIPRODUZIONE RISERVATA Articolo Ti potrebbe interessare: ROSETO BASKET VINCE COPPA ITALIA DI SERIE B, LIRIS: “ORGOGLIO D’ABRUZZO” 13 Marzo 2022 CALCIO: ECCELLENZA ABRUZZO, FINISCE IN PARITA’ COME ALL’ANDATA IL DERBY TRA AVEZZANO E L’AQUILA 13 Marzo 2022 PREZZI RECORD E SCORTE, PATUANELLI: “ASSALTO AI SUPERMERCATI IMMOTIVATO” 13 Marzo 202213 Marzo 2022 GRANDE TENNIS A ROSETO: TRIONFA SPAGNOLO TABERNER. AL VIA DA DOMANI SECONDO “BACK TO BACK” 13 Marzo 202213 Marzo 2022 COVID: 48.886 NUOVI CASI E 86 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 14.8 PER CENTO 13 Marzo 2022 L’AQUILA, “PER UNA NUOVA DESTRA”: DIBATTITO CON DANIELE CAPEZZONE, DIRETTA WEB 13 Marzo 202213 Marzo 2022 Articoli più visti:CONTACT CENTER INPS: ALL’AQUILA DISASTRO OCCUPAZIONALE IN ARRIVO, “TRIDICO CACCIA GIA’ GLI EX ADER” 12 Marzo 2022 TRAGEDIA IN A14: AUTOBUS CON UCRAINI SI RIBALTA, MORTA GIOVANE MADRE. ERANO DIRETTI A PESCARA 13 Marzo 2022 ADDIO A GREGORIO ROTOLO, ALLEVATORE E CASARO ABRUZZESE “CUSTODE DI UNA TRADIZIONE MILLENARIA” 13 Marzo 2022 IL 103ENNE GIUSEPPE, DA CAMPANA DI FAGNANO ALTO ALL’AQUILA PER GLI ACQUISTI ALLA BOTTEGA DI MARCELLO 13 Marzo 2022 STEFANO VESPA, “IL SUO GRANDE AMORE PER LA CITTA’ E LA PASSIONE PER LA ‘NOSTRA’ RADIO L’AQUILA” 13 Marzo 2022 INCIDENTE A LANCIANO, FUORI STRADA CON L’AUTO: MUORE 22ENNE, DOMANI I FUNERALI 13 Marzo 2022 CARO CARBURANTE, “AUMENTI IMMOTIVATI”: ESPOSTO A PROCURA SU “COLOSSALE TRUFFA” 12 Marzo 2022 COVID ABRUZZO: 1.446 NUOVI CASI, 301 GUARITI, 5 DECESSI. RICOVERI IN AUMENTO 13 Marzo 2022 PARLAMENTARI D’ABRUZZO, I PIU’ ASSENTI, GLI STAKANOVISTI E GLI INCALLITI “MISSIONARI” 12 Marzo 2022 UCRAINA, SCAFFALI VUOTI TRA PSICOSI E RINCARI: IN ABRUZZO SUPERMERCATI RAZIONANO VENDITE 13 Marzo 2022 Politica