L’AQUILA: “INTERVISTA IMPOSSIBILE A LAUDOMIA BONANNI”, PRESENTATO BANDO PER LA BORSA DI STUDIO

L’AQUILA – “Una nuova iniziativa coinvolgente, che punta alle studentesse e ai giovani iscritti dell’Università dell’Aquila; un concorso di idee rivolto a tutta l’area umanistica dell’Ateneo e non necessariamente a figure laureate ma anche a chi è in corso di studi”.

Così la presidente della Giuria, Stefania Pezzopane, introducendo il concorso di idee ‘Intervista impossibile a Laudomia Bonanni’, nel corso della conferenza stampa di presentazione del ‘Bando per la borsa di studio dedicata a Laudomia Bonanni’ che si i è tenuta stamani, nella Sala assemblea della sede di BPER Banca in Corso Vittorio Emanuele II all’Aquila.

Alla conferenza stampa erano presenti, oltre a Pezzopane, presidente della Giuria del Premio Letterario Internazionale “L’Aquila” BPER Banca, intitolato a Laudomia Bonanni; Edoardo Alesse, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila e Lorena De Vita, Bper Ufficio Sponsorships & events.

Presenti anche i membri del Comitato del Premio Letterario Internazionale “L’Aquila” BPER Banca intitolato a Laudomia Bonnanni, il segretario Giuliano Tomassi e le componenti Anna Maria Giancarli e Liliana Biondi.

“Un premio che fa parte a pieno titolo di un più ampio progetto che BPER Banca sta portando avanti su tutto il territorio nazionale. Alle studentesse e agli studenti – ha aggiunto Pezzopane – chiediamo un’intervista impossibile a Laudomia Bonanni, scrittrice di straordinario talento e straordinaria capacità visionaria, caratteristica questa che non è stata mai approfondita abbastanza. E allora noi sollecitiamo i giovani a farlo dal momento che, per fare un’intervista impossibile, bisogna conoscere a fondo l’autrice. Ci teniamo molto al coinvolgimento dell’Università e studieremo col Magnifico Rettore le forme più efficaci affinché questa iniziativa venga colta come un’occasione di studio e valorizzazione di questa grande scrittrice”.

“Sono molto soddisfatto di essere parte di questo nuovo format”, ha poi dichiarato il Magnifico Rettore, Edoardo Alesse.

“Ringrazio fortemente BPER Banca con la quale Univaq ha in corso molti impegni forieri di grande soddisfazione. Oggi – ha concluso il Rettore – sono qui con senso attivo di partecipazione e metterò a disposizione tutte le competenze dell’Università per questo evento dedicato a una donna straordinaria che ha interpretato in maniera moderna il suo tempo, dando voce alle donne e ai più deboli”.

Nel corso della conferenza è stato poi letto da Monica Pelliccione, addetto stampa territoriale per BPER Banca, il messaggio inviato da Giuseppe Marco Litta, responsabile Direzione regionale Centro est BPER Banca: “BPER Banca sostiene e partecipa attivamente a iniziative diffuse su tutto il territorio nazionale, tra cui manifestazioni letterarie e musicali, associazioni e Premi che promuovono il valore della lettura e della cultura in generale, dell’arte e della storia. In quest’ottica BPER si impegna, ogni anno, a sostenere eventi che supportano l’arricchimento culturale del nostro Paese, nella convinzione che l’inclusione e la crescita sociale passino anche attraverso la diffusione di momenti di confronto aperti alla cittadinanza e fruibili da tutti.

Il Premio Laudomia Bonanni si inserisce esattamente in quest’ottica e ci vede presenti non solo in qualità di sponsor, ma di veri e propri promotori di cultura sul territorio. La proposta di una borsa di studio, del valore di 1.000 euro, istituita da BPER nell’ambito dell’articolazione del premio Bonanni è stata accolta con favore dal Comitato e dall’Università dell’Aquila, che hanno dato seguito all’iniziativa, in una fattiva collaborazione per la valorizzazione del tessuto locale, con i suoi personaggi di riferimento, e del rafforzamento dell’impegno di BPER a supporto di un settore strategico qual è quello della cultura e della letteratura, come motore di sviluppo dell’economia. Un’opportunità rivolta ai giovani e che guarda con favore anche alla candidatura dell’Aquila a Capitale italiana della cultura”.

Lorena De Vita, Ufficio Sponsorships & Events BPER Banca ha, infine, concluso i lavori, affermando: “Il progetto è incardinato nell’iniziativa ‘La Banca che sa leggere’, con cui BPER sostiene una serie di manifestazioni ed eventi nazionali di elevata caratura tra cui il Premio Strega, il premio Rapallo, il Taobuk Festival, Il Salerno Libro d’Europa, il Salento Book Festival, il premio Flaiano e, non ultimo, il premio Laudomia Bonanni. Un percorso volto alla valorizzazione della formazione e della cultura in tutte le sue espressioni, aperto alla creatività e alle giovani generazioni come risorsa condivisa del sapere”.

Il Bando presentato stamani, sarà pubblicato sul sito del Premio Letterario Internazionale ‘L’Aquila BPER Banca’ intitolato a Laudomia Bonanni e sul sito dell’Università dell’Aquila il 1° febbraio 2024. Nella stessa data sarà inviato anche alla stampa. Avrà valenza fino al 30 settembre 2024.