L’AQUILA: INTIMISSIMI UOMO, MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE APERTURA AL CENTRO COMMERCIALE L’AQUILONE

L’AQUILA – Tutto pronto per l’apertura del negozio Intimissimi Uomo al centro commerciale l’Aquilone dell’Aquila: l’appuntamento è per mercoledì 21 dicembre, per quello che è un nuovo capitolo delle imprenditrici aquilane, le sorelle Francesca e Federica Fogola, già titolari di Intimissimi e Tezenis proprio al centro commerciale l’Aquilone.

Il punto vendita Intimissimi Uomo – un nuovo franchising che, come spiegato da Francesca Fogola, “si sta dimostrando in forte crescita” – aprirà nei locali ex Carpisa.

All’Aquila, il primo negozio del brand Intimissimi fu aperto ventiquattro anni fa in Corso Vittorio Emanuele, pieno centro storico, dalla mamma di Francesca e Federica Fogola, Roberta Melchiorre, una delle più note ed apprezzate imprenditrici del capoluogo abruzzese.

Nel 2006, anno dell’apertura del centro commerciale l’Aquilone, fu la volta del secondo punto vendita e poi, nel 2009, anno del sisma, toccò a Tezenis, sempre all’Aquilone.