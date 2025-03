L’AQUILA: INTITOLATO ALL’EX RETTORE BIGNARDI IL BLOCCO B DEL POLO DI INGEGNERIA A ROIO

L’AQUILA – Da questa settimana, il blocco B del polo di ingegneria di Roio dell’Università dell’Aquila porta il nome dell’ex rettore Luigi Bignardi, scomparso nel 2024.

La cerimonia di intitolazione ha avuto luogo ieri nell’aula magna della sede di Monteluco di Roio, alla presenza del rettore, Edoardo Alesse, dei direttori dei dipartimenti Diceaa, Diiie e Disim – Marcello Di Risio, Vincenzo Stornelli e Fabio Graziosi – e dei professori Giorgio Cau e Roberto Cipollone. Presenti anche il giornalista e scrittore Angelo De Nicola, oltre a numerosi docenti ed ex docenti della facoltà di ingegneria. Nato il 20 gennaio 1937, Bignardi si era laureato in Ingegneria meccanica all’Università di Genova nel 1963. Dopo un primo incarico come assistente e professore di Macchine, arrivò all’Aquila nel 1971. Nel 1978 contribuì in modo determinante allo sviluppo della neonata Facoltà di Ingegneria, promuovendo i corsi di laurea in Ingegneria meccanica, Ingegneria per l’ambiente e il territorio e Ingegneria elettronica. Fu preside della facoltà dal 1982 al 1995, anno in cui divenne rettore, succedendo a Giovanni Schippa e rimanendo in carica fino al 2004. Nel 2011 gli fu conferito il titolo di professore emerito.

Tra i numerosi incarichi ricoperti, figurano il ruolo di membro della Commissione nazionale per il riordino degli studi di Ingegneria, istituita dal ministro Franca Falcucci, e la promozione del dottorato di ricerca in Ingegneria delle macchine in consorzio tra l’Università dell’Aquila e la Federico II di Napoli, tra i primi istituiti a livello nazionale. A scoprire la targa è stata la moglie del professor Bignardi.