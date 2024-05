L’AQUILA: “INVASIONE CINGHIALI A GIGNANO”, RESIDENTI SOLLECITANO INTERVENTO

L’AQUILA – Cresce la protesta dei residenti nel quartiere di Gignano, all’Aquila, che lamentano come, da tempo, vi sia un’invasione di cinghiali tra le campagne e a ridosso delle abitazioni e delle strade della zona.

Una situazione, spiegano, non più sostenibile visto che “nel corso delle ultime settimane hanno arrecato notevoli danni e costituiscono un pericolo per chi si trova a passare, a piedi o in auto”, viene segnalato ad AbruzzoWeb.

I residenti, quindi, sollecitano un intervento delle autorità competenti per risolvere la situazione.