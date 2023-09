L’AQUILA: “INVASIONE” DI RUNNER PER RICORDARE VINCENZO GIUDICE, TRUCIDATO DAI NAZISTI NEL 1944

L’AQUILA – “Nel sacrificio del maresciallo maggiore Giudice c’è il valore del giuramento a cui ancora oggi sono ispirate le nostre attività”.

Dal palco allestito sotto la scalinata di San Bernardino, il comandante della Scuola ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, generale Gabriele Failla, ha ricordato così Vincenzo Giudice, medaglia d’Oro al valore militare, trucidato dai nazisti il 16 settembre del 1944 durante una rappresaglia nazista a Bergiola Foscalina (Massa-Carrara).

In suo onore, centinaia di cadetti della Finanza, affiancati dai runner dell’Atletica Abruzzo L’Aquila, hanno corso una decina di chilometri dalla Caserma di Coppito fino a San Bernardino, attraversando alcuni luoghi significativi della città: piazza d’Armi, borgo Rivera con sosta alla fontana delle 99 Cannelle, via XX Settembre e poi via verso il parco del Castello, con un passaggio per il corso cittadino che per qualche minuto si è trasformato in una scia di t-shirt bianche, gialle e verdi.

Una giornata impreziosita anche dalla presenza di atleti azzurri delle Fiamme Gialle: Stefano Maniscalco, pluricampione del mondo di karate; Matteo Lodobb, campione del mondo di canottaggio; Fabrizio Mori, campione del mondo 400 metri a ostacoli a Siviglia ’99. La mezzofondista Margherita Mangano, medaglia di Bronzo alle Universiadi di Kazan (2013), ha corso insieme ai cadetti.

“Per me è un onore essere qui oggi per consolidare il rapporto della nostra comunità con il corpo della Guardia di Finanza – ha dichiarato l’assessore allo comunale allo Sport, Vito Colonna -. Quello che è accaduto nell’aprile 2009 ha generato un legame indissolubile con la nostra comunità che, in un momento di totale e comprensibile smarrimento post-sisma, ha trovato proprio negli spazi di Coppito un punto di riferimento da cui coordinare la ripartenza”.

L’iniziativa, dal titolo “Da Massa Carrara a L’Aquila – Per Correre la Memoria” è inserita all’interno del calendario L’Aquila Rinasce con lo Sport 2023.