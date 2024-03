L’AQUILA: “IO E MIA MADRE MINACCIATE DA UN UOMO SULL’AUTOBUS”, LA DENUNCIA

L’AQUILA – “Io e mia madre anziana e disabile siamo state minacciate sull’autobus davanti a testimoni, compreso l’autista, da una persona di colore che aveva con sé una bicicletta. Nessuno è intervenuto a parte una donna di origini ucraine che ci ha aiutate a scendere”.

La segnalazione arriva ad AbruzzoWeb da parte di una cittadina dell’Aquila.

“Ormai sugli autobus in città gli episodi di maleducazione e di violenza non solo verbale sono all’ordine del giorno – dice a questo giornale -. Oggi una persona è arrivata a minacciare due donne, tra cui una anziana e con disabilità, alzando le mani mentre io e mia madre stavamo cercando di scendere dal bus con difficoltà, anche perché io avevo anche le buste della spesa da tenere”.

“Purtroppo – continua la cittadina – a nessuno sembra importare di quanto accade sugli autobus. Mancano i controlli e le sanzioni, è come se fosse un mondo a parte. Oggi soltanto una persona è intervenuta per aiutarci, una donna di origini ucraine. Tutti gli altri, autista compreso, non si sono mossi neanche per sbaglio”.