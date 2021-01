L’AQUILA: IPOTESI OMICIDIO STRADALE PER DONNA 40ENNE ALLA GUIDA SUV CHE HA INVESTITO TINARI

L’AQUILA – Ipotesi omicidio stradale per la morte di Francesco Tinari, 84 anni, ex presidente dell’Azione cattolica diocesana e del Movimento cristiano lavoratori, avvenuta il 1 gennaio dopo essere stato travolto da un auto in zona Torrione il 15 dicembre. Ieri si sono celebrati i funerali nella chiesa di San Francesco di Pettino,

Come riferisce il quotidiano Il Messaggero, la Procura dell’Aquila ha formulato l’ipotesi accusatoria dopo aver analizzato immagini catturate da una telecamera che hanno immortalano il momento delll’ivestimento da parte di un Suv guidato da una quarantenne aquilano, B.D.G., assistita dall’avvocato Lanfranco Massimi.

L’auto della donna è stata posta sotto sequestro su disposizione dell’Autorità giudiziaria.

La famiglia è assistita dall’avvocato Maria Teresa Di Rocco.

