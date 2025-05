L’AQUILA: IRRUZIONE A CARREFOUR IL 25 APRILE, DIECI MANIFESTANTI PRO PALESTINA SOTTO INCHIESTA

L’AQUILA – Denunciati per violenza privata 10 manifestanti che nel giorno delle celebrazioni del 25 aprile hanno fatto irruzione all’interno del punto vendita Carrefour Express di corso Vittorio Emanuele, in pieno centro storico.

Lo riporta il Centro. Nel mirino gli attivisti, quasi tutti aquilani e collegati alla Bds Italia – movimento che sostiene la Palestina promuovendo azioni di boicottaggio contro Israele -, ritenuti responsabili di aver «promosso una pubblica manifestazione non ritualmente preavvisata all’autorità di pubblica sicurezza, negando all’atto di inizio della stessa ogni tipo di indicazione sulle modalità di svolgimento», è scritto sull’informativa che la polizia ha consegnato alla procura. Ma non solo. Tutti e dieci sono indagati anche per violenza privata, reato che si configura «attraverso una minaccia indiretta costringendo gli altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa». I manifestanti, secondo gli inquirenti, hanno messo a rischio gli interessi del supermercato e dei clienti che «increduli e impauriti hanno lasciato alla cassa la spesa per uscire dall’attività commerciale».

È venerdì 25 aprile, quando un gruppo di una ventina di manifestanti ha fatto irruzione con striscioni, sudari di stoffa bianca macchiata di vernice rossa a simulare il sangue, per criticare presunte connessioni della catena dei supermercati con il sistema economico israeliano. Tutti comportamenti ritenuti intimidatori.