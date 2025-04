L’AQUILA: IRRUZIONE MANIFESTANTI CARREFOUR IN CENTRO, “CLIENTI BLOCCATI E INSULTI A DIPENDENTI”

L’AQUILA – Attimi di apprensione questa mattina in pieno centro storico all’Aquila, dove il Carrefour Express di Corso Vittorio Emanuele, ai Quattro Cantoni, è stato preso di mira, secondo quanto riferito, da circa 20-25 persone, che munite di striscioni macchiati di finto sangue, con vernice rossa, hanno fatto irruzione nel supermercato.

A raccontare la vicenda, confermata da diversi testimoni, Marcello De Angelis imprenditore proprietario della storica Bottega da Marcello, che dal 2023 gestisce anche il punto vendita della nota catena di supermercati contro la quale da tempo movimenti come BDS (Boicottaggio, disinvestimento, sanzioni) hanno lanciato una mobilitazione per denunciare le complicità con il “sistema israeliano di colonialismo, occupazione e apartheid”.

La protesta è andata in scena proprio a margine delle commemorazioni del 25 aprile, festa della liberazione.

“Inizialmente, ho provato incredulità di fronte a quanto stava accadendo e ho notato gli sguardi attoniti dei numerosi turisti presenti, in particolare quello impaurito dei tanti bambini – racconta sui social De Angelis – Ho ritenuto giusto invitare il corteo a manifestare in un luogo adeguato e non all’interno di un esercizio pubblico. Tuttavia, loro si sono bloccati, impedendo l’uscita ai clienti e bloccando l’attività.

Questo atto costituisce un’interruzione di pubblico esercizio”.

“A quel punto – aggiunge -, consapevole che tutto fosse registrato dalle numerose telecamere e dai tanti testimoni, ho invitato nuovamente tutti a uscire e ho contattato le forze dell’ordine. Purtroppo, la reazione di due noti rappresentanti locali è stata disgustosa: ci hanno accusati di essere ‘assassini’ e complici di un ‘genocidio’ che, tra l’altro, non ci è chiaro di cosa si tratti e in che modo, ci hanno lanciato contro degli oggetti non identificati. Quello che ci rattrista di più sono le offese gratuite e pesanti rivolte a me e ai miei collaboratori, che ogni giorno si impegnano al massimo per offrire un servizio alla comunità, anche durante le festività e le commemorazioni”.

“LA BOTTEGA 21 , LA BOTTEGA DA MARCELLO e il CARREFOUR EXPRESS anche in questo giorno così importante per la LIBERAZIONE dell’Italia hanno manifestato con grande orgoglio LAVORANDO!!!!!!! VERGOGNATEVI E CHIEDETE SCUSA anche a chi a differenza vostra manifesta IN MODO GIUSTO in questa giornata!! Ovviamente a tutela dei nostri dipendenti, dei nostri clienti e della nostra attività, seguiranno azioni legali”.