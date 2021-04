L’AQUILA, ISOLA PEDONALE E ZTL: APPROVATO NUOVO DISCIPLINARE; PERMESSI VIGENTI VALIDI FINO A GIUGNO

L’AQUILA – Il comando di Polizia municipale dell’Aquila rende noto che, in seguito all’approvazione del nuovo “Regolamento per il rilascio e l’utilizzo dei permessi di circolazione nelle Zone a Traffico Limitato (Ztl), Aree Pedonali Urbane (Apu) e Zone a Rilevanza Urbanistica (Zru) del Centro storico dell’Aquila”, avvenuto con delibera di Giunta comunale n. 132 dello scorso 29 marzo, il predetto regolamento può essere consultato in questa pagina del sito internet del Comune https://trasparenza.comune.laquila.it/archivio19_regolamenti_0_10178.html .

La stessa Polizia municipale informa che, come accaduto nella fase sperimentale, la richiesta ed il rilascio dei permessi avverrà tramite il portale web presente sul sito del Comune dell’Aquila, che consente di gestire la procedura evitando ai cittadini di recarsi presso gli uffici competenti.

Tuttavia, prima di procedere alla richiesta dei nuovi permessi per il 2021, si dovrà attendere l’adeguamento del portale alle nuove disposizioni; per questo motivo i permessi già rilasciati validi fino al 31 marzo sono stati prorogati fino al prossimo 30 giugno 2021.

Sarà cura del Comando di Polizia Municipale informare l’utenza su tempi e modalità di presentazione delle domande.