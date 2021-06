L’AQUILA, ISOLA PEDONALE IN CENTRO: DE SANTIS , “TROVARE EQUILIBRIO”

L’AQUILA – “Bisogna trovare, al più presto una sintesi tra le richieste dei residenti e delle famiglie e le legittime pretese di chi in centro storico ha il sacrosanto diritto di lavorare”.

Lo scrive Francesco De Santis, capogruppo della Lega L’Aquila in consiglio comunale all’Aquila, che aggiunge: “Chiudere tutto indiscriminatamente alle 18.00 non ha alcun senso. L’approccio alla pedonalizzazione del centro storico non può e non deve essere ideologico, vanno differenziate le zone e gli orari da imporre: Via Garibaldi non può avere le stesse regole di Piazza Duomo”.

“La volontà della Lega è trovare una sintesi: dando per scontata la sacrosanta chiusura del Corso, è necessaria, però, in queste ore una riflessione sulla possibilità di chiudere alle 18.00 Via Garibaldi così da permettere agli esercenti di lavorare in sicurezza, viste le particolari condizioni; per Piazza Duomo invece non possiamo non ascoltare le richieste dei commercianti che ci sollecitano la pedonalizzazione non prima delle ore 20.00”.

“Insieme al Vice Sindaco stiamo lavorando con le associazioni di categoria e con gli esercenti stessi per trovare la soluzione migliore per questa estate: no a scelte arbitrarie e lontane dalla realtà. Difendiamo il diritto dei lavoratori a riprendere le proprie attività”m conclude.