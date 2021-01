L’AQUILA, ISTITITO DA VINCI COLECCHI: AL VIA OPEN DAYS IL 15 E IL 16 GENNAIO

L’AQUILA – Due open oay per l’istituto Da Vinci-Colecchi dell’Aquila venerdì 15 e sabato 16 gennaio. Dalle 15 sarà possibile seguire la diretta Facebook e Youtube accedendo ai profili social dell’Istituto e attraverso i canali conoscere l’offerta formativa.

La novità, rispetto allo scorso open day, sta nel fatto che saranno presenti anche alcuni studenti e alcune studentesse che, insieme ai professori, mostreranno le attività dei laboratori degli indirizzi alberghiero, odontotecnico e manutentori. Alla fine della diretta, le famiglie potranno incontrare i professori e le professoresse sulla piattaforma Meet. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della scuola (http://www.iisdavincicolecchiaq.edu.it/).

L’Istituto da anni ormai si è affermato come una delle eccellenze formative della Regione Abruzzo. Le competenze acquisite hanno consentito a moltissimi studenti di potersi affermare nel mondo del lavoro con progetti e attività dinamiche e vincenti.

“L’open day sarà l’occasione per le famiglie di entrare virtualmente a far visita nella scuola che assumerà l’incarico di formare i professionisti del futuro, al fine di offrire quante più opportunità possibili per la realizzazione dei propri sogni”, si legge in una nota dell’istituto.

Ai link seguenti sarà possibile seguire tutte le attività proposte.

Subito dopo i docenti saranno inoltre disponibili in videoconferenza su MEET ai seguenti indirizzi:

Inclusione e alunni h

