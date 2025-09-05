L’AQUILA: ISTITUITA UNA NUOVA FERMATA DEL BUS NAVETTA GRATUITO SU VIA CASTELLO

L’AQUILA – L’Amministrazione comunale aquilana informa la cittadinanza dell’istituzione di una nuova fermata per il servizio gratuito Navetta Centro Storico di AMA. L’intervento, coordinato dal Settore Mobilità e Trasporti e realizzato dal personale del servizio Segnaletica Stradale, prevede l’istituzione di una nuova fermata su via Castello (all’altezza dell’interruzione con viale Ottavio Colecchi). Contestualmente è stata soppressa la fermata su Viale Tagliacozzo, non più nell’itinerario del servizio navetta, permettendo di recuperare gli stalli di sosta utilizzati per la fermata tpl su via Castello incrementandoli di una unità.

Questa nuova fermata permetterà a cittadini e turisti di fruire del parco del Castello parcheggiando comodamente la propria auto al Terminal di Collemaggio. L’Amministrazione, in una nota, rinnova il proprio impegno nel promuovere una mobilità sempre più sostenibile e inclusiva.