L’AQUILA, ISTITUTO CINEMATOGRAFICO E BIBLIOTECA REGIONALE INAUGURANO NUOVI SPAZI PER BAMBINI

L’AQUILA – La Biblioteca Regionale “Salvatore Tommasi” e la Biblioteca “Giovanni Tantillo” dell’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” inaugurano domani, venerdì 29 ottobre, alle 11, a L’Aquila, nella sede di Bazzano, i nuovi spazi dedicati alla SEZIONE BAMBINI in cui il mondo dei libri si unisce al cinema e alla tecnologia digitale.

Alla cerimonia partecipa l’assessore alla Cultura e al Turismo, Daniele D’Amario insieme agli alunni dell’Istituto Comprensivo “Patini”, scuola primaria “Mariele Ventre”, classi 5 A e 5B.

Lo spazio dedicato è frutto di una collaborazione in cui i libri e gli arredi sono in parte proprietà della Biblioteca e in parte donati proprio dall’Istituto Cinematografico dell’Aquila nelle finalità previste dal progetto ‘Read and Grow!’.