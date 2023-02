L’AQUILA: JEMO ‘NNANZI, “AMENI LAGHETTI NEL PARCHEGGIO DI PORTA CASTELLO…”

L’AQUILA – “Non si tratta di ameni laghetti alpini, bensì del parcheggio posto a pochi metri da Porta Castello. La situazione, che non va certo migliorando, per quel che ci consta è sicuramente di non facile gestione, ad ogni buon conto una soluzione dev’essere assolutamente trovata”.

Mentre le attenzioni e l’enfasi sono tutte concentrate sulla ripavimentazione in elegante pietra bianca del corso stretto, il gruppo civico aquilano Jemo ‘nnanzi, posta una eloquente foto della condizione pietosa in cui versa da anni il piccolo ma prezioso parcheggio di Porta castello, non asfaltato, in una rea centralissima della città, che obbliga, a causa delle ampie e profonde buche sulla terra batuta, i malcapitati automobilisti a misurarsi in ardui safari, mettendo a rischio la loro automobile.