L’AQUILA: “JU PARCHETTO CON NOI” DONA AL REPARTO DI PEDIATRIA UN NUOVO STRUMENTO TERAPEUTICO

L’AQUILA – Giovedì 9 Marzo alle ore 15 l’Associazione Ju Parchetto con Noi consegnerà al Reparto di Pediatria dell’Ospedale dell’Aquila una donazione di materiale ospedaliero. Trattasi di aerosol terapia adatta ad ogni tipologia di supporto respiratorio Nubulizzatore Aerogen Solo, adattatore per nebulizzatore e Nebulizzatore portatile Usb con kit iniziale.

“Grazie all’evento che abbiamo realizzato lo scorso 20 Dicembre al Palazzetto dei Nobili e alle donazioni di quanti sono intervenuti nella serata di beneficienza tenutasi presso La Malandrina, oltre che ai contributi delle associazioni Culturaquila e Le Api Nel Cuore, siamo riusciti a raggiungere lo splendido obiettivo di acquistare il materiale richiesto dal Reparto di Pediatria, quando abbiamo annunciato loro la volontà di fare una donazione. Questa iniziativa sancisce il nostro impegno per la città, il nostro ascolto per i bisogni del territorio e la nostra attenzione a quella che sarà L’Aquila domani.” -sostiene Mirko Ludovisi, presidente dell’Associazione Ju Parchetto con Noi.

Si tratta della seconda donazione in 3 anni che l’associazione aquilana fa in favore del Reparto di Pediatria del San Salvatore. Infatti nell’estate del 2019 c’era stata la prima in collaborazione con lo scrittore Matteo Grimaldi.