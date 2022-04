L’AQUILA, “JU PARCHETTO CON NOI” E ENTI DEL TERRITORIO INSIEME PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA

L’AQUILA – In occasione della Giornata Mondiale della Terra (che ricorre il 22 Aprile) l’associazione “Ju Parchetto con Noi” organizza due iniziative:

Venerdì 22 Aprile appuntamento alle ore 18,00 per un convegno sul senso di questa giornata al Palazzetto dei Nobili intitolato “Il clima cambia e noi che facciamo?”, che metterà in luce l’impegno per la terra e le abitudini sostenibili che si propongono.

Presenta e modera Mirko Ludovisi (Ass. Ju Parchetto con Noi), intervengono Fabrizio Taranta (Assessore Ambiente Comune Dell’Aquila), Sonia Fiucci (ASM), Gianluca Capanna (Ass. Le Api Nel Cuore), Quirino Crosta (Slow Food L’Aquila), Gabriele Curci (FIAB L’Aquila), Andrea Spacca (WelcomeAq).

Lunedì 25 Aprile ore 10,20 in Piazza dei Gesuiti andrà in scena la “Festa della Natura” con stand, laboratori e spettacoli teatrali a cura di tante organizzazioni del territorio che hanno a cuore l’ambiente.

Durante questa giornata ci sarà una versione ridotta della mostra “Facce Ecologiche”, già proposta dall’associazione Ju Parchetto con Noi lo scorso settembre, con tante “nuove facce”.

In programma inoltre tre spettacoli teatrali a tema raccolta differenziata a cura di Le Mantidi Compagnia Teatrale (ore 11, ore 16, ore 18). Ci sarà la possibilità di fare un giro turistico della nostra città con la navetta elettrica di WelcomeAq e tanto altro insieme a Associazione Le Api Nel Cuore, Slow Food L’Aquila, FIAB L’Aquila, Vesti la Natura, Concrete Pottery Studio.

L’ASM spa è partner dell’iniziativa che rientra nel cartellone di eventi “SOA – Spring Open Air” di L’Aquila Young di cui Ju Parchetto con Noi è partner insieme all’associazione Mamme per L’Aquila, patrocinato dal Comune dell’Aquila.

“Iniziativa che abbiamo voluto fortemente visto il nostro impegno da 4 anni per l’ambiente e per il nostro territorio con l’organizzazione di 24 giornate ecologiche, incontri nelle scuole, laboratori e tavole rotonde sempre volti alla sensibilizzazione del rispetto dell’ambiente e al favorire la diffusione dell’importanza dell’impegno civico” dichiara in una nota Mirko Ludovisi, presidente dell’associazione “Ju Parchetto con Noi”. “Le due iniziative hanno un comune denominatore: la rete tra enti del territorio che viene rafforzata grazie anche ad iniziative del genere. Sarà un’ottima occasione per tutti e e per tutte le età per conoscere meglio le tematiche ambientali e gli enti che nella nostra città se ne occupano. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti quanti hanno aderito alla nostra proposta e quanti vorranno partecipare. Non mancate!”.