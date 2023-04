L’AQUILA: KLEDI KADIU, SUCCESSO PER LO STAGE ALLA PALESTRA FEDERLIBERTAS CON L’INSEGNANTE DI ‘AMICI’

L’AQUILA – Stage aquilano ieri, venerdì 14 aprile, nella palestra Federlibertas L’Aquila, in via Via Salvatore Cimino, con Kledi Kadiu, l’ex ballerino e insegnante del talent show “Amici di Maria De Filippi” su Canale 5.

L’evento, aperto a tutti, ha visto la partecipazione di numerosi ballerini letteralmente entusiasti non solo per la professionalità, ma anche per l’umiltà dimostrata dal performer albanese naturalizzato italiano.

Ovviamente molto soddisfatta la direttire della Federlibertas Manuela Festa, che ha tenuto a ringraziare Kadiu e tutti i partecipanti all’evento.