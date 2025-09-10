L’AQUILA: LA 5A DELL’ITC “RENDINA” FESTEGGIA IL MEZZO SECOLO DAL DIPLOMA

L’AQUILA – La 5A dell’Istituto tecnico commerciale “L. Rendina” dell’Aquila si è riunita per festeggiare gli “anni d’oro” della scuola a 50 anni dal diploma.

Una giornata sulla Costa dei Trabocchi che è stata molto più di un semplice incontro: un vero e proprio tuffo nel passato.

Tra un brindisi e l’altro presso il ristorante “La doppia vela” di Ortona (Chieti), i vecchi compagni di classe hanno ritrovato qualche giorno fa la stessa allegria e e l’affetto reciproco che li avevano contraddistinti ai tempi della scuola.

Con una valigia piena di ricordi, hanno rivissuto i momenti felici della giovinezza, raccontato aneddoti scolastici e ricordato con gratitudine i compagni e gli insegnanti che hanno lasciato un segno indelebile nelle loro vite, con una funzione celebrata nella chiesa di Pettino da Don Dante Di Nardo.