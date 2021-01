L’AQUILA – La Befana arriva anche in tempo di Covid per i bambini che questa mattina si sono sottoposti al test antigenico all’Aquila.

Al drive through di Monticchio, nell’ambito dello screening di massa per le scuole, che fino a questo momento non ha registrato casi di positività su oltre 3.700 tamponi, i bambini hanno ricevuto una dolce sorpresa dalla Befana, quella del Comitato aquilano della Croce rossa Italiana. Lo comunica il sindaco Pierluigi Biondi.

Download in PDF©