L’AQUILA: “LA BOTTEGA DA MARCELLO” ‘SBARCA’ SU GOOGLE PLAY STORE, “IN PIAZZA DUOMO RESISTIAMO, ORA ANCHE CONSEGNE A DOMICILIO”

L’AQUILA – Da lunedì 2 novembre “La Bottega da Marcello” dell’Aquila ‘sbarca’ su Google Play Store con il nome “La Bottega 1945”.

I clienti del locale di piazza Duomo 27, da poco riaperto – a undici anni dal sisma del 2009 – da Marcello De Angelis e da sua moglie Anna Moscardi in onore di nonno Marcello che la aprì nel lontano 1945, “potranno scaricare direttamente sul loro cellulare ed averla come icona su Ios, Android e presto anche su Apple ed aprirla in ogni momento della giornata in cui hanno voglia di essere coccolati con prelibatezze e gastronomie uniche, per un viaggio sensoriale in terre d’Abruzzo”, come spiega Anna Moscardi ad AbruzzoWeb.

“Sarà possibile scegliere un ‘coolboxaperitivo’ completamente personalizzato – continua – saranno gli stessi clienti a comporlo online, scegliendo tutti i nostri prodotti accompagnati da foto, descrizione e prezzi, direttamente da casa. Potranno fare la spesa come se fossero con noi in negozio, ma dal proprio cellulare, e scegliere di averlo a domicilio o semplicemente in modalità take away. Tutto questo senza rinunciare al gusto e alla passione che da subito ci ha distinti, continuando anche online a prediligere le nostre eccellenze locali con uno sguardo al resto del mondo. Tutto questo in un click”.

“Speravamo di incontrarci per un aperitivo sotto le fantastiche lucine natalizie aquilane e invece, causa Covid-19, ci ritroviamo in una città nuovamente spettrale, almeno dalle 18 – dice quindi Anna Moscardi, spiegando i motivi che hanno ‘accelerato’ la scelta di puntare anche all’online – In questi giorni incerti abbiamo di nuovo tutto contro, allora l’unica cosa che vogliamo fare è continuare a mettercela tutta come abbiamo sempre fatto e restare operativi finché ci riusciremo per dare tutto il nostro sostegno ai nostri clienti in totale sicurezza, degustando prelibatezze comodamente da casa”.

“Del resto, i nostri clienti non hanno mai smesso di dimostrarci e noi non possiamo lasciarli soli, noi vogliamo esserci. Eravamo già su questa strada, ma la situazione ci ha dato la spinta ad accellerare i tempi. Abbiamo lavorato giorno e notte in questo progetto e finalmente siamo pronti”, aggiunge.

“La proposta, che ci è piaciuta da subito – spiega ancora – arriva da tre giovani ragazzi che quest’estate davanti ad un aperitivo alla bottega ci hanno illustrato questa bellissima novità. Ragazzi giovani, pieni di entusiasmo, delle nostre zone. Con loro ci siamo trovati subito e abbiamo deciso di condividere con entusiasmo questo progetto ‘Merkurio’, che è un software gestionale dedicato alle attività ricettive, ideato e sviluppato da due giovani fratelli: l’ingegnere informatico Roberto e l’ingegnere gestionale Gianluca Caldaroni, laureati all’Aquila, e Lorenzo Zugaro, aquilano, esperto di social media marketing e graphic designer. La scelta di affidarci a loro rientra nella volontà di dare spazio alle eccellenze abruzzesi, senza passare per le grandi distribuzioni delivery”.

“Possiamo rivivere certi momenti magici di fronte a un buon aperitivo, a un buon vino, o con una comoda cenetta e un bel caminetto acceso, ripensando insieme a quei giorni di piena estate in cui eravamo tutti lì ad ammirare la nostra meravigliosa città. Momenti che ora, se avremo la pazienza di goderceli in sicurezza e in serenità, presto potremo tornare a rivivere, perché all’Aquila siamo tosti e noi non molliamo mai”, conclude. (red.)

