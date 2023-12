L’AQUILA: LA CARICA DEI 300 BABBI NATALE PER LA CANTATA DELLA “DE AMICIS”

L’AQUILA – Circa 300 piccoli cappellini rossi hanno incorniciato l’atrio della scuola regalando a tutti i presenti un’emozione indimenticabile. I bambini delle classi quinte, hanno presentato le canzoni con frasi d’autore e frasi personali.

Si sono concluse ieri le due cantate di Natale con le quali la scuola primaria De Amicis dell’Aquila ha voluto presentare i propri auguri per le festività natalizie agli alunni, alle loro famiglie, e a tutto il corpo docente.

“La cantata della scuola dell’Istituto Comprensivo Carducci è ormai una tradizione per la città che si tramanda da generazioni – viene spiegato in una nota – Il tema centrale, è stato quello della pace in tutte le sue meravigliose sfaccettature. Quest’anno, si sono messi in gioco anche alcuni insegnanti, che hanno costituito un coro cantando ‘we will follow him’.

Le parole della dirigente Agata Nonnati hanno concluso la manifestazione tra gioia e commozione ricordando anche Emma Petricola, insegnante che, purtroppo, è venuta a mancare prematuramente”.